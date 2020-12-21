Просрочил платеж за безопасность: В «ДНР» взорвали овощной киоск (Фото)

В «ДНР» в Торезе (после декоммунизации – Чистяково) неизвестные взорвали овощной киоск. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Страсти в городе Торез! Кто-то подорвал овощной ларек», – пишут местные жители.

Люди уточняют, что инцидент произошел напротив магазина «Каламбур», рядом с рынком.

Также в соцсетях выдвигаются различные предположения о виновниках взрыва. Ситуацию сравнивают с той, что была в 90-е годы: «Проделки конкурентов… Ничего личного, чисто бизнес. Привет из 90-х… Ореховая мафия… Ополченцы из РПГ втулили. Просили материальную помощь у коммерса, он отказал… Как в 90-х. Все повторяется… Просрочил платеж за безопасность».

На интернет-ресурсах «МВД ДНР» и «МЧС ДНР» информации о взрыве нет.