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Нужно подождать: Кто получил выплаты по «ОСАГО» в «ДНР» (Фото)

21.12.20 12:06
Донецк
Донецк / Фото: youtube.com

В «ДНР» пока что не штрафуют за отсутствие «полиса ОСАГО». Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

По информации на 19 декабря, «полис» оформили 110 тыс. человек. По 9 эпизодам автовладельцы получили компенсации.

Дончанка Марина рассказала о рядовой аварии. Муж оставил машину на парковке, пошел на работу, а вечером обнаружил повреждения. Виновник скрылся с места ДТП. По словам Марины, они позвонили в страховую компанию, где им сказали, что, так как нет данных ни по личности водителя, ни по машине, нужно подождать до выяснения обстоятельств.

Через неделю Марина написала заявление в офисе компании, и в январе ей пообещали выплаты.

Виновник ДТП нашелся сам – сам, как уверяют в «ДНР», пришел в страховую компанию.

«Всего же средства выплачены по 9 ДТП. Полисы в ДНР начали выдавать с лета этого года», – отмечается в сюжете.

Также сообщается, что очереди на оформление «полиса ОСАГО» сократились.

В «ДНР» по «закону» тем, кто не оформил «полис», положен штраф – штрафовать обещали с начала декабря. Но пока, по словам водителей, штрафы не выписывают.

Донецк. / Фото: youtube.com
Донецк. / Фото: youtube.com

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