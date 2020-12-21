Эх вы, людишки: В Донецке рыбаки выходят на тонкий лед и рискуют погибнуть (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке рыбаки выходят на тонкий лед, рискуя провалиться в холодную воду и погибнуть. Рыбачат на городских прудах и на реке Кальмиус.

Мнения в соцсетях по этому вопросу разделились. Одни дончане ругают рыбаков:

Елена: «Рыбаки, почему вы такие *****? Неужели нельзя подождать, пока водоемы полностью замерзнут? Потом же вас спасать будут и рисковать жизнью другие люди»;

«No Name»: «Мне проще рыбы купить, чем на морозе стоять, рискуя провалиться в ледяную воду»;

Денис: «Штраф, оплата выезда бригады МЧС»;

Аня: «Вчера только были на набережной. Их там очень много сидит. И дети со взрослыми ходят по тонкому льду».

Другие жители Донецка иронизируют по поводу этой ситуации:

Дмитрий: «Между нами тает лед, МЧС нас уже не спасет»;

Михаил: «Во-первых, спасатели должны иметь регулярный опыт! Во-вторых, чем больше потонет сейчас, тем больше рыбы другим останется! Ищите во всем плюсы! Зачем тут негатив?!».

При этом некоторые дончане отмечают, что в первый лед – хорошо клюет: