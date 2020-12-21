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Эх вы, людишки: В Донецке рыбаки выходят на тонкий лед и рискуют погибнуть (Фото)

21.12.20 12:49
Донецк / Фото из соцсетей
Донецк / Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке рыбаки выходят на тонкий лед, рискуя провалиться в холодную воду и погибнуть. Рыбачат на городских прудах и на реке Кальмиус.

Мнения в соцсетях по этому вопросу разделились. Одни дончане ругают рыбаков:

  • Елена: «Рыбаки, почему вы такие *****? Неужели нельзя подождать, пока водоемы полностью замерзнут? Потом же вас спасать будут и рисковать жизнью другие люди»;
  • «No Name»: «Мне проще рыбы купить, чем на морозе стоять, рискуя провалиться в ледяную воду»;
  • Денис: «Штраф, оплата выезда бригады МЧС»;
  • Аня: «Вчера только были на набережной. Их там очень много сидит. И дети со взрослыми ходят по тонкому льду».

Другие жители Донецка иронизируют по поводу этой ситуации:

  • Дмитрий: «Между нами тает лед, МЧС нас уже не спасет»;
  • Михаил: «Во-первых, спасатели должны иметь регулярный опыт! Во-вторых, чем больше потонет сейчас, тем больше рыбы другим останется! Ищите во всем плюсы! Зачем тут негатив?!».

При этом некоторые дончане отмечают, что в первый лед – хорошо клюет:

  • Дмитрий: «Вам этого не понять, покупатели рыбных магазинов! Так что не волнуйтесь»;
  • «Kapitan Kakao»: «Рыбалка по перволедью самая уловистая. Это хобби, а не нажиралово, это кайф, а не бухалово! Эх вы, людишки»;
  • Дима: «Когда первый лед, лучше клюет... И на рыбалку ходят не от того, что кушать нечего».

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