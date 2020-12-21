Там такая давка была, мы еле вышли: В соцсети обсуждают утренники в «Галактиках» в «ДНР» (Фото)

В «ДНР» в строительных магазинах «Галактика» в Енакиево, Донецке, Макеевке, Горловке проводились утренники для детей с раздачей конфет. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

В местных пабликах люди массово возмущаются тем, что на фоне высокой смертности от коронавируса в «республике» разрешены подобные акции. При этом торговые центры не платят штрафы за нарушение карантина.

Людей собралось очень много. Для детей была организована развлекательная программа, которую вели мультяшные герои и Дед Мороз. Также детям бесплатно давали конфеты.

В соцсети одна из мам поделилась впечатлениями об утреннике в торговом центре. «Организации ноль, количество детей огромное, родителей тоже, дети все в слезах, родители в панике, дети терялись, плакали, от праздничного настроения ничего не осталось, сделали рекламу, а к проведению праздника не подготовились, на наших детей им плевать! Там такая давка была, что просто ужас, мы еле вышли оттуда», – написала Наталья.

Ее слова о большом количестве людей подтверждают и иные комментарии: «Народ друг у друга по головам практически ходил, да. Мы прогулялись, посмотрели и ушли… Предновогодний экстрим… там реально сумасшедший дом сегодня был. Мы чет тупанули, не подумали, что праздники, и нас туда занесло. Сами чуть не потерялись… Там и после утренника жесть была, на кассах – как в мавзолей. Мне хватило 10-минутного пребывания там».

При этом некоторые пользователи соцсетей считают, что люди должны быть благодарны за организованный праздник, и подчеркивают, что родители сами привели туда детей: