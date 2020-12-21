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COVID-19: Кириленко рассказал о ситуации на Донетчине (Карта)

21.12.20 09:32
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области выявлены еще 258 больных COVID-19. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

За воскресенье, 20 декабря, лаборатории Донетчины сообщили о еще 258 больных коронавирусной болезнью, среди которых 14 детей:

  • 85 – в Мариупольской ОТГ;
  • 61 – в Краматорской ОТГ;
  • 34 – в Покровской ОТГ;
  • 32 – в Бахмутской ОТГ;
  • 13 – в Марьинской ОТГ;
  • 11 – в Константиновской ОТГ;
  • по 5 – в Славянской и Кураховской ОТГ;
  • по 4 – в Мангушской, Угледарской и Очеретинской ОТГ.

Таким образом, – в регионе с начала пандемии зарегистрировано 32 512 случаев заражения COVID-19, из них:

  • выздоровели – 22 151 человек (66% от всех заболевших);
  • на лечении – 9 705 пациентов (32%);
  • летальных случаев – 656 (2%).

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