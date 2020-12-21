COVID-19: Кириленко рассказал о ситуации на Донетчине (Карта)

В Донецкой области выявлены еще 258 больных COVID-19. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

За воскресенье, 20 декабря, лаборатории Донетчины сообщили о еще 258 больных коронавирусной болезнью, среди которых 14 детей:

85 – в Мариупольской ОТГ;

61 – в Краматорской ОТГ;

34 – в Покровской ОТГ;

32 – в Бахмутской ОТГ;

13 – в Марьинской ОТГ;

11 – в Константиновской ОТГ;

по 5 – в Славянской и Кураховской ОТГ;

по 4 – в Мангушской, Угледарской и Очеретинской ОТГ.

Таким образом, – в регионе с начала пандемии зарегистрировано 32 512 случаев заражения COVID-19, из них: