COVID-19: Кириленко рассказал о ситуации на Донетчине (Карта)

В Донецкой области выявлены еще 258 больных COVID-19. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
За воскресенье, 20 декабря, лаборатории Донетчины сообщили о еще 258 больных коронавирусной болезнью, среди которых 14 детей:
- 85 – в Мариупольской ОТГ;
- 61 – в Краматорской ОТГ;
- 34 – в Покровской ОТГ;
- 32 – в Бахмутской ОТГ;
- 13 – в Марьинской ОТГ;
- 11 – в Константиновской ОТГ;
- по 5 – в Славянской и Кураховской ОТГ;
- по 4 – в Мангушской, Угледарской и Очеретинской ОТГ.
Таким образом, – в регионе с начала пандемии зарегистрировано 32 512 случаев заражения COVID-19, из них:
- выздоровели – 22 151 человек (66% от всех заболевших);
- на лечении – 9 705 пациентов (32%);
- летальных случаев – 656 (2%).