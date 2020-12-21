Через КПВВ на Донбассе прошли почти 12 тысяч человек за неделю

На минувшей неделе пропускные операции ежедневно осуществлялись только в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская». На КПВВ «Новотроицкое» пропуск восстанавливался в понедельник и пятницу, когда незаконные вооруженные формирования разблокировали движение дорожным коридором. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

В течение недели пограничники оформили:

через КПВВ «Станица Луганская» в сторону «ЛНР» проследовали 5 904 человека, на контролируемую украинским правительством территорию – 5 609 человек;

через КПВВ «Новотроицкое» – 208 граждан и 37 транспортных средств последовали в сторону «ДНР» и одновременно 110 человек и 15 транспортных средств пересекли линию разграничения на контролируемую территорию.

Вместе с тем, 23 человека НВФ не допустили на временно неподконтрольную территорию Украины.

По решению командующего Объединенных сил все КПВВ на линии разграничения функционируют ежедневно с 08:00 до 16:00. НВФ продолжают блокировать дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское», «Марьинка».

В Госпогранслужбе напомнили, что находиться на КПВВ можно с надетой защитной маской (респиратором) и с соблюдением социальной дистанции с учетом нанесенной разметки. Во время проверки граждан, которые движутся с временно неподконтрольной территории Украины, проводится температурный скрининг. Для пропуска на контролируемую территорию эти граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса «Вдома» или обсервации.