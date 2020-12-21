Из «ЛНР» передали деньги для оплаты за водоснабжение, – СММ ОБСЕ

Из «ЛНР» на подконтрольную украинской власти территорию передали деньги для оплаты за водоснабжение. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ за 19 декабря.

«Миссия осуществляла мониторинг соблюдения локального режима прекращения огня для обеспечения возможности передачи денежных средств из неподконтрольных правительству районов в подконтрольные через мост в н. п. Счастье (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Луганска). Как сообщалось, эти средства предназначены для оплаты счетов за водоснабжение», – говорится в отчете.

Также СММ продолжала содействовать обеспечению функционирования Донецкой фильтровальной станции.

«Находясь в трех разных местах вблизи ДФС, наблюдатели слышали 44 нарушения режима прекращения огня, в том числе 4 взрыва (три – неопределенного происхождения, а четвертый – от исходящего огня) – все, по оценке, в радиусе 5 км от станции», – отмечается в отчете.

Миссия также содействовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности монтажа линии электропередачи между подконтрольными правительству поселками Лопаскино (23 км к северо-западу от Луганска) и Лобачево (17 км к северо-западу от Луганска); ремонта водопровода между подконтрольными правительству поселком Райгородок (34 км к северо-западу от Луганска) и Лопаскино; а также работ по разминированию возле подконтрольных правительству поселков Геевка (27 км к северо-западу от Луганска), Горское (63 км к западу от Луганска) и Мирная Долина (67 км к северо-западу от Луганска).