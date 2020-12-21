В «ДНР» рассказали о больных коронавирусом и пневмонией

В «ДНР» за сутки не выявили ни одного больного коронавирусом, так как не работала лаборатория. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«20 декабря исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке», – уверяют в «минздраве».

По состоянию на 10:00 21 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 13 522:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 348 пациентов;

выздоровели – 7 948 человек;

летальных случаев – 1 226.

Также в «ДНР» за сутки выявлены 74 случая пневмоний, что на 17 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 33 человека. Всего на лечении находятся 1 805 пациентов с пневмониями, из них 578 – на кислородной поддержке (+15 за сутки).