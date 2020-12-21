RU
Все новости

На Донетчине с 1 января дорожает доставка газа

21.12.20 10:28

В Донецкой области с 1 января 2021 года тариф «Донецкоблгаза» на распределение природного газа изменится для всех абонентов, передает «Вільне радіо».

Новый тариф утвердила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Распределение 1 кубометра газа подорожает с нынешних 84 копеек до 1 гривны 2 копеек в новом году. То есть с 1 января за распределение 100 кубометров газа придется заплатить не 84 гривны, как сейчас, а 102. Такой тариф действует независимо от отопительного сезона.

Окончательные цены на газ непосредственно должны назвать до 26 декабря.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк