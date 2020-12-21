Сводка из зоны ООС за 20 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 9 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник применил против украинских военных ручной противотанковый гранатомет, а вблизи Павлополя вел огонь из стрелкового оружия. Оба вида оружия противник применил и у населенного пункта Пески. В пригороде Авдеевки НВФ неоднократно применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также НВФ обстреляли мирное население вблизи Каменки. Совершив несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета, противник уничтожил трактор марки John Deere. В результате обстрела один из трактористов получил ранения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник нарушил режим прекращения огня вблизи населенного пункта Пивденное, приметив противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

На многочисленные и прицельные обстрелы противника украинские военные открыли огонь и вынудили НВФ отказаться от дальнейших действий.

С начала текущих суток, 21 декабря, нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «украинские военные трижды открывали стрельбу по территории ДНР в минувшие сутки. Общее количество примененных боеприпасов – 31 единица. Обстрелам подверглись окрестности поселка Минеральное возле Ясиноватой, поселка шахты им. Гагарина на западе Горловки и район села Ленинское (после декоммунизации – Ужовка, – ред.). Противник применял гранатометы (АГС, РПГ и СПГ) и стрелковое оружие. Также сообщается о нарушениях запрета ведения инженерных работ. На позициях ВСУ в районе поселка Каменка под Авдеевкой зафиксировано 7 взрывов».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки, 20 декабря, нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».