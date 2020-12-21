Третью неделю подряд в Украине фиксируют спад заболеваемости COVID-19, – Степанов

За прошлую неделю в Украине были выявлены 70 327 случаев заболевания COVID-19, в то время как неделей ранее выявляли 78 712 заболевших. Это свидетельствует о тенденции на спад заболеваемости коронавирусом. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Уже третью неделю подряд мы видим уменьшение количества выявленных случаев. Также фиксируется уменьшение количества активных больных. Сейчас 367 637 граждан, которые болеют коронавирусом, и это на 11 тысяч меньше, чем на предыдущей неделе, когда было 378 696 больных», – отметил Степанов.

Он добавил, что было проведено 250 417 тестирований методом ПЦР.

По словам министра, также в Украине проводятся экспресс-тесты на антиген. Только за прошлую неделю было проведено 6 355 тестов таким методом. Ожидается поступление 1,5 миллиона таких тестов, и они поступят к семейным врачам. МОЗ изменило алгоритм тестирования, и теперь круг тестируемых лиц будет значительно расширен.

Максим Степанов уточнил, что загруженность больниц по Украине для пациентов с коронавирусом – в среднем на уровне 41%.