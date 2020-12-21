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Нужны дефектологи, логопеды, психологи: В «ДНР» жалуются на нехватку «качественных педагогов»

21.12.20 10:56
В школе «ДНР» / Фото из открытых источников
В школе «ДНР» / Фото из открытых источников

В «ДНР» все образовательные учреждения перешли на российские стандарты. Однако педагогов не хватает. Об этом заявила «начальник по контролю и надзору в сфере образования и науки» Любовь Волкова на одном из «республиканских» телеканалов.

Волкова уверяет, что переход на росстандарты нужен для повышения качества образования в средней школе.

Но школы сталкиваются с определенными трудностями. «Хотелось бы иметь больше качественных педагогов. По любым учебным дисциплинам… Нужны дефектологи, логопеды нужны. Потому что есть такие проблемы. Психологи нужны», – сообщила она.

Также Волкова добавила, что необходимо принимать «управленческие решения», чтобы выполнить требования образовательного стандарта.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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