Ранены двое военных и мирный житель: Украинская делегация в ТКГ направила ноты в СММ ОБСЕ

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу сегодня, 21 декабря, направила в ОБСЕ ноты по поводу ранения двух украинских военных и мирного жителя. Об этом сообщается на странице делегации в Facebook.

«Сегодня 21 декабря около 08:00 утра, в результате обстрела со стороны противника были ранены двое военнослужащих ВСУ в районе н.п. Горловка Донецкой области. Раненым оказана медицинская помощь, их состояние стабильное. Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота на СММ ОБСЕ», – говорится в сообщении.

Также украинская делегация отреагировала нотой в адрес СММ ОБСЕ на обстрел в районе Каменки (вблизи Авдеевки), который произошел 20 декабря.

В результате обстрела из СПГ-9 был поврежден и сгорел трактор марки John Deere, возвращавшийся с сельскохозяйственных работ.

«В результате обстрела получил легкое ранение тракторист. Первую помощь ему оказали военные медики, в дальнейшем пострадавший был доставлен в больничное учреждение. Сейчас он находится дома, его состояние стабильное. Для прекращения обстрела с помощью координационного механизма был введен "режим тишины"», – говорится в сообщении

В украинской делегации в ТКГ добавили, что сегодня представители Украинской стороны ССЦКК проводят верификацию события на месте.