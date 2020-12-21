35 кибератак: На Луганщине хакеры пытались взломать электронные ресурсы ОГА

В Луганской области в 2020 году Служба безопасности Украины заблокировала 35 кибератак на электронные информационные ресурсы органов власти и объекты критической инфраструктуры региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Киберспециалисты СБУ пресекли попытки несанкционированного получения удаленного доступа к электронным системам одного из департаментов облгосадминистрации. Злоумышленники пытались получить доступ к информации на служебном компьютере, который подключен к общегосударственному электронному ресурсу органов исполнительной власти», – говорится в сообщении.

Незаконное вмешательство в автоматизированную систему хакеры осуществляли через использование вредоносного программного обеспечения.

В этом году сотрудники СБУ разоблачили DDos-атаки на государственный электронный ресурс одного из городских советов Луганщины. Установлено, что атаку на сайт органа местного самоуправления совершили участники хакерской группировки. Сейчас проверяется причастность фигурантов к деятельности спецслужб РФ.

Также задокументировано несанкционированное вмешательство в работу электронной сети одного из подразделений облгосадминистрации. По предварительным данным, киберинцидент произошел из-за использования должностными лицами незащищенных личных электронных ящиков, зарегистрированных в РФ.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 361 («Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров)») Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения.