В «ДНР» просрочены 70% закупленных для онкобольных лекарств, – Ходаковский

В «ДНР» наступил период «бесхозности», поскольку российские «кураторы» дистанцировались от управления «республиками». Об этом написал в своем Telegram-канале экс-командир незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

Он привел примеры с неудачными закупками медикаментов и коммунальной техники, в результате которых были потрачены значительные средства.

«Несколько месяцев назад на территорию за бюджетные деньги были ввезены противоонкологические препараты на сумму около 60 миллионов рублей (23 млн грн по местному курсу на 21.12.2020 – ред.). Что-то с этой поставкой было не так, или все было не так, но препараты к людям не попали – минздрав их не принял. Нужно ли расписывать, как наше население нуждается в доступных лекарствах, – тем более, такого рода? Не нужно», – утверждает Ходаковский.

По его словам, только сейчас процесс сдвинулся с мертвой точки, препараты подвергаются инвентаризации, и около 30% из них с непросроченными сроками попадут в больницы.

«Вторая история о мусоровозах, которые закупили для республики, и которые стоят в качестве вещдоков тоже уже не один месяц, потому что мусоровозы, по мнению правоохранителей, были закуплены по завышенной стоимости. Дело сначала возбудили, потом затормозили, но мусоровозы на улицы не вышли... Почему 70% медикаментов уже не попадет к людям? Завозили-то их еще не просроченными? И почему техника не на улицах? Мы не в том положении, чтобы позволять себе такую "роскошь"», – констатирует «республиканец».

Ходаковский считает, что проблема в том, что «нет той инстанции, которая бы посмотрела хозяйским оком и приняла волевое решение». Он утверждает, что нынешний российский «куратор» «республик» Дмитрий Козак «абстрагировался от территорий практически полностью».

«К сожалению, такая дистанция породила период "бесхозности". Сейчас территории пинают от одних к другим, и никто ни за что не хочет брать на себя ответственность. Все сводится к условному контролю за расходованием российской помощи, что является вообще отдельной темой для обсуждения», – отмечает Ходаковский.

Он подчеркивает, что в результате образуется хаос.

«Курченко куролесит сам по себе: его хозяйство не находится ни под одной юрисдикцией – он никому не подконтролен. Кому хочет – тому платит, кого хочет – того посылает... Его примеру начинают следовать другие. Хорошо, что ЮМЗ запустили. Но уже сейчас новые арендаторы накапливают задолженность перед энергетиками, и нет гарантий, что они не поступят так же, как и предыдущие, оставив государство с носом», – заявляет «республиканец».

Ранее Александр Ходаковский, сообщая о протесте рабочих на заводе «Силур» в неподконтрольном Харцызске, заявлял, что «власти ДНР» «своим недоконтролем» за ситуацией сами подтолкнули людей к проведению забастовки.