Куда делись выпускники: Работать упаковщиком в Подмосковье выгоднее, чем учителем в «ЛНР»

В «ЛНР» не хватает 433 учителя. При этом выпускники «республиканских» вузов не спешат идти работать в школы. Об этом сообщается в Телеграм-канале, освещающем жизнь в «республиках».

Как отмечается, учебные заведения нуждаются в 433 педагогах. «При этом за последние 5 лет в республике появились 1 100 молодых преподавателей – именно столько дипломированных специалистов выпустили педвузы республики. Куда они делись? Выехали в Россию, работают не по специальности – ведь работа учителя не самая высокооплачиваемая в республике. Плюс – многие не готовы мириться с зарегулированностью и необходимостью выполнять десятки маразматических указов и распоряжений чиновников», – пишут в паблике.

«Что же делает власть для исправления ситуации и пополнения количества учителей в ЛНР? конечно же, сокращает количество бюджетных мест в ВУЗах!.. Что же будет на самом деле? Основное сокращение коснется гуманитарных специальностей, среди которых и педагогика. Выпускников станет меньше, и еще меньший процент из них отправятся работать в школы. Итого: дефицит учителей будет только расти. Ведь сегодня гораздо выгоднее работать упаковщиком на складе в Подмосковье, чем сеять разумное, доброе, вечное в школах ЛНР», – добавляют в паблике.