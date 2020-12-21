Там работают все свои: В Луганске показали очередь перед отделением «госбанка» (Фото)

В «ЛНР» в Луганске перед отделениями «госбанка ЛНР» продолжают собираться очереди. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как рассказывают люди, перед отделениями банка все время собираются толпы на улице. Очередь перед отделением на квартале Лиховида показали в местном паблике:

«Ничего не меняется, кассиры работают отвратительно, собирают постоянно на улице толпу, может, кто увидит и даст прочухана главному этого отделения», – пишет автор.

«На Шевченко также же фигня, мороз, а люди стоят, эту монополию надо напрягать!... Какой банк, такое и обслуживание. Должна быть конкуренция… Вы о чем? Какой прочухан? Там работают все свои родственники или кумовья. А своих ругать никто не будет… Клиенты сами собирают очередь, а кассиры виноваты», – делятся мнениями луганчане.

«Да такое чи только тут. Бардак такой везде. Все для людей... Дурят, очереди и т.д. Раньше людей было больше в городе и очередей не было таких при "ПриватБанке"», – отмечают жители города.