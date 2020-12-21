На Донетчину поступил первый транш для погашения долгов по зарплате шахтерам

Государственные шахты Донетчины 18 декабря получили первый транш в сумме 381,5 млн грн для погашения задолженности по зарплате шахтерам за октябрь-ноябрь текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«Это первый транш из 658,9 млн грн, который поступил в рамках реализации положений Закона Украины от 17.11.2020 № 1006 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Закон определил новые источники для увеличения расходов по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли" для выплаты заработной платы шахтерам», – говорится в сообщении.

Ожидается, что на следующей неделе поступят остальные средства, предусмотренные для выплаты шахтерам Донецкой области.

«Проблемной является выплата заработной платы шахтерам ГП "УК "Краснолиманская", поскольку предприятие не работает по добыче угля и не получает бюджетных средств, а предоставляет общешахтные услуги ООО "Краснолиманская", с которым находится на одной производственной площадке», – добавили в ОГА.