При участии Красного Креста: В Станице Луганской отремонтировали больницу

В Станице Луганской (Луганская обл.) при поддержке Международного комитета Красного Креста завершили ремонт в Центральной районной больнице. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Как уточняется, завершены ремонтные работы второй части хирургического отделения на четвертом этаже районной больницы.

«Новая мебель и специализированные кровати для хирургического отделения, которыми оборудуют палаты, предоставлены Международным комитетом Красного Креста», – говорится в сообщении.

Средства на капитальный ремонт хирургического отделения выделены из районного бюджета.