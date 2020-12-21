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При участии Красного Креста: В Станице Луганской отремонтировали больницу

21.12.20 12:58
Фото: пресс-служба Луганской ОГА
Фото: пресс-служба Луганской ОГА

В Станице Луганской (Луганская обл.) при поддержке Международного комитета Красного Креста завершили ремонт в Центральной районной больнице. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Как уточняется, завершены ремонтные работы второй части хирургического отделения на четвертом этаже районной больницы.

«Новая мебель и специализированные кровати для хирургического отделения, которыми оборудуют палаты, предоставлены Международным комитетом Красного Креста», – говорится в сообщении.

Средства на капитальный ремонт хирургического отделения выделены из районного бюджета.

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