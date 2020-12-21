В несколько этапов: В Минсоцполитики рассказали, как будут повышаться пенсии в 2021 году

Пенсионные выплаты в Украине в 2021 году будут повышаться в несколько этапов. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает «Украина 24».

«Программа повышения пенсий будет идти в следующем году в несколько этапов. Первое – в связи с тем, что повышается пенсия для людей, которым исполнилось 65 лет и у них есть полный стаж. Минимальная выплата растет на 400 грн – сейчас 2000 грн, будет 2400. Потом у нас будет индексация пенсий, потом будет повышение работающим пенсионерам, автоматический перерасчет в апреле», – сказала Марина Лазебная.

По ее словам, в июле будет программа повышения пенсий для возраста 75+, когда пенсия для данной категории будет увеличена на 400 грн.

«И два перерасчета минимальных пенсий в связи с прожиточным минимумом – с июля и декабря», – добавила глава Минсоцполитики.

Как отметила Лазебная, «очень важно в следующем году сделать индексацию пенсий».