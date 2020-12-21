COVID-19: На Луганщине умер 68-летний мужчина из Станично-Луганского района

В Луганской области лабораторно подтвержден 141 новый случай COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умер 68-летний мужчина из Станично-Луганского района.
География выявленных заболеваний:
- город Лисичанск – 44 человека;
- Рубежное – 19;
- Северодонецк – 33;
- Кременской район – 2;
- Марковский – 1;
- Меловской – 3;
- Новоайдарский – 13;
- Попаснянский – 4;
- Станично-Луганский – 14;
- Старобельский – 8.
За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 8 900 человек, из них:
- выздоровели – 6 309 пациентов;
- лечится – 2 351 человек, в том числе 381 – стационарно, 1 970 – амбулаторно;
- умерли – 240 человек.
За время распространения коронавируса в области заболели 369 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 228.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 27%.