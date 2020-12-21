COVID-19: На Луганщине умер 68-летний мужчина из Станично-Луганского района

В Луганской области лабораторно подтвержден 141 новый случай COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умер 68-летний мужчина из Станично-Луганского района.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 44 человека;

Рубежное – 19;

Северодонецк – 33;

Кременской район – 2;

Марковский – 1;

Меловской – 3;

Новоайдарский – 13;

Попаснянский – 4;

Станично-Луганский – 14;

Старобельский – 8.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 8 900 человек, из них:

выздоровели – 6 309 пациентов;

лечится – 2 351 человек, в том числе 381 – стационарно, 1 970 – амбулаторно;

умерли – 240 человек.

За время распространения коронавируса в области заболели 369 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 228.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 27%.