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COVID-19: На Луганщине умер 68-летний мужчина из Станично-Луганского района

21.12.20 13:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Луганской области лабораторно подтвержден 141 новый случай COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умер 68-летний мужчина из Станично-Луганского района.

География выявленных заболеваний:

  • город Лисичанск – 44 человека;
  • Рубежное – 19;
  • Северодонецк – 33;
  • Кременской район – 2;
  • Марковский – 1;
  • Меловской – 3;
  • Новоайдарский – 13;
  • Попаснянский – 4;
  • Станично-Луганский – 14;
  • Старобельский – 8.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 8 900 человек, из них:

  • выздоровели – 6 309 пациентов;
  • лечится – 2 351 человек, в том числе 381 – стационарно, 1 970 – амбулаторно;
  • умерли – 240 человек.

За время распространения коронавируса в области заболели 369 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 228.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 27%.

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