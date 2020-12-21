Невозможно забрать из-за карантина: Сколько хранятся готовые паспорта

Государственная миграционная служба Украины дала разъяснения на многочисленные обращения от граждан относительно срока хранения паспортных документов. Рассматривается случай, когда люди не могут их получить из-за карантинных ограничений.

В ГМС прокомментировали следующую ситуацию: если человек подал документы на получение биометрических документов (паспорт гражданина Украины в форме ID-карты или паспорт гражданина для выезда за границу) и не может получить их из-за закрытых КПВВ и невозможности выехать с временно неподконтрольных территорий.

В ГМС подчеркнули, что документы не уничтожаются, даже в течение года с дня оформления.

«С дня объявления карантина останавливается истечение сроков обращения за получением административных и иных услуг и сроков предоставления этих услуг. От дня прекращения карантина истечение этих сроков продолжится с учетом времени, которое прошло до его остановки», – пояснили в ГМС.

Как уточняется, данные нормы указаны в Законе Украины № 530-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), подпункт 3 пункта 2 раздела II «Переходных положений».

При этом специально писать заявление на продление срока сохранения документов не нужно.

«Нет, применение дополнительных мер со стороны лица с целью предотвращения уничтожения неполученных паспортов в связи с ограничениями, установленными объявлением карантина, не является целесообразным», – отметили в ГМС.