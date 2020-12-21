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Невозможно забрать из-за карантина: Сколько хранятся готовые паспорта

21.12.20 13:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Государственная миграционная служба Украины дала разъяснения на многочисленные обращения от граждан относительно срока хранения паспортных документов. Рассматривается случай, когда люди не могут их получить из-за карантинных ограничений.

В ГМС прокомментировали следующую ситуацию: если человек подал документы на получение биометрических документов (паспорт гражданина Украины в форме ID-карты или паспорт гражданина для выезда за границу) и не может получить их из-за закрытых КПВВ и невозможности выехать с временно неподконтрольных территорий.

В ГМС подчеркнули, что документы не уничтожаются, даже в течение года с дня оформления.

«С дня объявления карантина останавливается истечение сроков обращения за получением административных и иных услуг и сроков предоставления этих услуг. От дня прекращения карантина истечение этих сроков продолжится с учетом времени, которое прошло до его остановки», – пояснили в ГМС.

Как уточняется, данные нормы указаны в Законе Украины № 530-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), подпункт 3 пункта 2 раздела II «Переходных положений».

При этом специально писать заявление на продление срока сохранения документов не нужно.

«Нет, применение дополнительных мер со стороны лица с целью предотвращения уничтожения неполученных паспортов в связи с ограничениями, установленными объявлением карантина, не является целесообразным», – отметили в ГМС.

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