Обрушился свод печи: В «ДНР» произошла авария на заводе «Силур»

Во временно неподконтрольном украинской власти Харцызске (Донецкая обл.) на сталеканатном заводе «Силур» произошла авария, обрушился свод печи на термическом агрегате №6. Об этом сообщает местный Telegram-канал, который освещает события на предприятии.

Как пишет паблик, авария случилась 15 декабря.

«Дело в том, что "новые, талантливые и опытные" управленцы, укравшие завод в июле прошлого года, не только слабо знакомы с правом, экономикой и технологией производства. Как оказалось, они и физику считают лженаукой. Не обладая возможностью для загрузки производства, на период простоя, ради экономии, они полностью гасили горелки печи агрегата, из-за чего температура ее конструкции падала с рабочих 1000 градусов до уровня окружающей среды», – рассказали о ситуации в Telegram-канале.

«Многократные циклы нагрева и охлаждения, грубо нарушающие технически регламент изготовителя (фирма "FIB", Бельгия) привели к трещинам в огнеупорной кладке, нарушению герметичности и резко возросшему расходу газа. Накопленный в массиве огнеупоров конденсат при каждом новом запуске нагрева превращался в пар, который под давлением выходил в атмосферу, неторопливо разрушая конструкцию», – пишет паблик.

Как сообщается, начались ремонтные работы, которые займут продолжительное время.

Напомним, при «ДНР» после «национализации» в марте 2015 года завод «Силур» проработал лишь до 2016 года. Затем его помпезно, с участием первого «главы ДНР» Александра Захарченко запустили в апреле 2017 года. Но уже в июне в соцсети появилась «табулька», свидетельствующая, что зарплата на заводе составляет 1 900 руб. (850 грн по курсу на тот момент). Позже директор «Силура» подтвердил данный уровень зарплат, отметив, что сотрудники работают в сокращенном режиме, а мужчина, опубликовавший «табульку», уже уволен.

Если в довоенное время на заводе работало до 5 тыс. человек, то при «ДНР» штат насчитывал 748 сотрудников.

Запущенный «Силур» проработал несколько месяцев и в ноябре 2017 года был снова остановлен из-за отсутствия сырья. Опять начал выпуск продукции в середине января 2018-го, к декабрю завод снова остановили.

После «национализации» завод переформатировали в «государственное предприятие». Но в июле 2019 года произошел рейдерский захват «Силура». «Республиканские» телеканалы сообщили, что новый собственник – ООО «РостЭкспоСнаб». Известно, что данная компания зарегистрирована 20 июля 2018 года в Ростове-на-Дону.

25 ноября 2020 года на заводе прошла стихийная забастовка из-за долгов по зарплате.