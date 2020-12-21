В «ДНР»: В Донецке иномарка выехала на встречку, есть пострадавшие (Фото)

В «ДНР» в период с 19 декабря по 20 декабря произошло 6 ДТП, в которых 10 человек получили травмы, и зарегистрировано 16 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

19 декабря в Киевском районе Донецка 36-летний водитель автомобиля Mitsubishi Galant не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Chevrolet Lacetti. В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения.

20 декабря в Кировском районе Макеевки 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21093» при выполнении левого поворота не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении прямо автомобилем Volkswagen Lt. В результате ДТП водитель и несовершеннолетий пассажир автомобиля «ВАЗ-21093», а также водитель автомобиля Volkswagen Lt были травмированы.

Всего за выходные, как утверждают в «ДНР», выявлено 300 нарушений ПДД, среди которых 57 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.



