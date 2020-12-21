С 10 ноября КПВВ на Донбассе прошли более 41 тысячи человек, – Госпогранслужба

Начиная с 10 ноября через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли более 41 тысячи человек. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщил заместитель начальника оперативно-военного управления Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины полковник Олег Шевченко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он напомнил, что с 10 ноября по решению командующего Объединенных сил все КПВВ в границах Донецкой и Луганской областей функционируют в штатном режиме, ежедневно с 8:00 до 16:00. В том числе начали работу два новых пункта пропуска на Луганщине – это КПВВ «Золотое» и «Счастье»

Всего с украинской стороны функционируют 7 КПВВ – 4 в пределах Донецкой области, 3 – в Луганской области. Но возобновление пропуска в 5-ти КПВВ заблокировано незаконными вооруженными формированиями.

Фактически пропуск осуществляется ежедневно только в КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области, а движение через КПВВ «Новотроицкое» НВФ разблокируют дважды в неделю, в понедельник и пятницу.

«Начиная с 10 ноября в КПВВ "Станица Луганская" линию разграничения пересекли более 40 тыс. человек. Соответственно за тот же период через КПВВ "Новотроицкое" прошли более 1 300 человек и 240 транспортных средств», – сообщил Шевченко.

Он добавил, что пропуск граждан осуществляется с соблюдением противоэпидемических требований и на основании порядка пересечения линии разграничения, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 17.07.2019 №815.