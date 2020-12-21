«Легко остается $3000»: Глава Луганщины рассказал, на что тратит свою зарплату

Председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай не имеет собственной квартиры в Северодонецке, а также ездит на автомобиле, который предоставил друг. Об этом он рассказал в интервью «Свои.city».

Гайдай говорит, что не богат. Согласно декларации – квартира в Киеве, зарплата чиновника и 40 тысяч евро на счету. «Да, есть пара квартир, которые на маме зарегистрированы. Но они куплены в 2007-2008 году. Да, она может на меня их перерегистрировать. Сейчас она сдает их в аренду. Ну, нет у меня миллиона долларов», – комментирует чиновник.

В марте зарплата главы Луганщины составляла 114 919 грн (из них на оклад приходится 78 190 грн, плюс надбавки и пр.). Затем в период карантина, как и у иных госслужащих Украины, зарплата Гайдая была лимитирована – 47 тыс. грн. В сентябре ограничения сняли, и за этот месяц он получил уже 120 580 грн (из них оклад – 99 054 грн).

Чиновник рассказал, на что тратит полученные. Хоть Сергей Гайдай родился и вырос в Северодонецке, но квартиры в городе своей нет – он арендует жилье. «Я арендую жилье в Северодонецке за 12 тыс. грн. В коронавирусной ситуации, когда зарплата у меня была 47 тыс. грн, у меня остается 33-35 тысяч. Тысячи 2-3 я трачу на топливо для авто, я не пользуюсь талонами. 1200 обходится страховка на авто. У меня остается 28 тысяч. На еду я трачу 2-3 тысячи максимум, сколько там на нее нужно, комплексный обед тут в кафе стоит 75-115 грн. Даже при урезанной зарплате у меня остается 20 тыс. грн легко. В некарантинный период у меня остается 3 тыс. долларов легко. Пока был ковид, я покупал кондиционеры, защитные костюмы – это было реально дорого, тысяч 70 потратил, холодильники в больницы. Расплачивался зарплатной картой», – перечислил он.

Автомобиль, которым пользуется на службе, принадлежит его другу. «Джип – это машина товарища. Он сам из Луганска, сейчас живет в Киеве. Очень обеспеченный человек. Он АТОшник, у него таких машин четыре. Когда он узнал, что я сюда еду (на назначение главой ЛугОГА, – ред.), он молча мне ее дал. Машина в пользовании, я ее обслуживаю и оплачиваю страховку», – заверил губернатор.

На гаджеты особо не тратится, но всегда покупает новую версию айфона. «Старый продаю, добавляю и покупаю новый. Потому что они затормаживают предыдущую версию. Сейчас у меня Айфон 11, будет двенадцатый – куплю его. Цена доплаты практически всегда одинаковая – 10-12 тыс. грн. Оно стоит этого», – поясняет Гайдай.

В этой связи он признает, что в Луганской области «со связью вообще все плохо». «Я уже задумываюсь над тем, чтобы взять второй телефон для другого оператора, чтобы в некоторых точка региона интернет ловить и раздавать себе… Но ставить новые вышки экономически не выгодно операторам, нет такого количества абонентов», – отметил глава ЛугОГА.