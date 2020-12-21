Эвакуировали 10 пациентов: На Донетчине горела районная больница

В пгт Великая Новоселка (Донецкая обл.) произошел пожар в Центральной районной больнице. Возгорание было ликвидировано, пострадавших в результате пожара нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

Сообщение о возгорании в Центральной районной больнице по переулку Южный поступило в Службу спасения 20 декабря в 15:56.

К месту происшествия были немедленно направлены пожарных 81-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления по повышенному номеру вызова.

«По прибытию спасатели установили, что происходит задымление в палате травматологического отделения на 3-м этаже 4-х этажного здания больницы. Личным составом Главного управления совместно с медицинским персоналом были эвакуированы из травматологического отделения 10 пациентов больницы», – рассказали в областном управлении ГСЧС о подробностях инцидента.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электросети. Погибших и пострадавших нет. Для ликвидации возгорания привлекалось 23 человека личного состава и 8 единиц техники.