Хочется просто напиться: Глава ЛугОГА рассказал, как работает и как отдыхает

Председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай – трудоголик, для него лучший отдых – сон. Но также расслабляется алкоголем, любит оружие. Об этом он рассказал в интервью «Свои.city».

На рабочем месте – с 7 утра, домой раньше 18 часов не возвращается. «Крайне редко раньше шести. Это или я знаю, что мне в дорогу, или я понимаю, что уже начинаю выдыхаться и тогда я переношу все остальное на завтра. Я понимаю, что приду домой и вырублюсь. Но тоже есть проблема: если засну рано, то ночью проснусь и буду ходить, соловьям дули показывать. Нужен полноценный 8-часовой сон», – говорит Гайдай.

Отмечает, что последний раз регулярный полноценный сон у него был в Киеве, до назначения год назад главой Луганской области. «У меня так накопилась усталость, что я не слышал ни будильника, ни телефонных звонков – миллион пропущенных сообщений», – описал он одну из нынешних ситуаций.

«Иногда усталость накрывает, стоишь в душе 40 минут, смотришь в одну точку. Я могу сказать, что я в принципе трудоголик. Я поднял здесь в администрации планку по поводу того, как я вижу работу и какой темп я хотел, чтобы здесь был. Но я тоже не терминатор. У меня за год было 4 дня отдыха – уехал просто за город, закрылся на базе отдыхе и там поспал, поплавал, ходил на массажи, привел в порядок спину. У меня в прямом смысле слова 24/7, нет субботы, воскресенья, праздников», – делится губернатор.

Когда возвращается домой с работы, то просто включает телевизор и ложится: «Но включаю для фона. Просто чтобы что-то говорилось. Иногда даже ставлю сразу таймер на выключение, минут на 30».

Говорит, что расслабиться ему помогает алкоголь. «Я не пьяница, но я выпиваю. Мне достаточно алкоголя, чтобы расслабиться... Я не злоупотребляю алкоголем, более того, если пью красное вино, то у меня голова будет болеть. По совету врача я если пью, то стараюсь пить водку… Иногда очень сильно хочется просто напиться, реально. Не помню, когда такое было, но реально хочется. Чтобы вообще мозг отключился, выдохнуть», – добавляет Сергей Гайдай.

При этом глава ЛугОГА не любитель баров-ресторанов. К тому же, здесь ему встречаться для расслабления не с кем: «Тут коллеги в основном. У меня всего три друга. Два в Киеве, один из них тот, который машину мне дал. Один – в Венгрии».

«Я вообще редко хожу по барам и ресторанам, честно говоря. Какая-то делегация – да, обед – да, день рожденья чей-то – да. А так чтоб пойти в ресторан просто поужинать – нет. Я лучше высплюсь. Дома отдохну немного», – добавляет Гайдай.

Также помогает восстановить ресурсы любовь к оружию. «Я люблю оружие. Я с удовольствием хожу стреляю, но с инструктором. На полигоне или в тире. Здесь есть возможность делать это крайне редко, но есть. У меня есть автомат и пистолет наградной. Я пока учусь. Но из автомата я стреляю хорошо… У меня есть разрешение на него. Все официально. Изначально это был Калашников, но я его очень сильно модернизировал», – демонстрирует он боезапас.

Кроме этого Сергей Гайдай сообщил о себе, что:

кофеман – выпивает до 15 чашек кофе в день. «Я пытаюсь уменьшать сейчас, и врачи говорят, что это перебор и нужно спрыгивать с этого»;

курит электронные сигареты;

спортом не занимается – с удовольствием плавал бы в бассейне, но нет времени. После трудового дня идти в тренажерный зал или побегать – «я не могу, сложно даже морально»;

по гороскопу – Скорпион. Верит, что «где-то как-то природа, погода, время года все-таки формируют в каком-то моменте характер человека». Считает, что Скорпион проявляется в его характере – «я упертый. Я хороший друг, но очень плохой враг. Я если враждую – то всё».

И что несмотря на то, что является ставленником «Слуги народа», Гайдай – беспартийный.

Напомним, что также Сергей Гайдай в интервью рассказал, на что тратит свою зарплату.