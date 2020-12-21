Стало известно точное количество переселенцев из Донбасса

В Украине по состоянию на 21 декабря учтены 1 млн 459 тыс. 317 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по данным на 15 декабря, на учете состояли 1 млн 459 тыс. 475 переселенцев. Соответственно, число зарегистрированных ВПЛ за неделю уменьшилось на 158 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: