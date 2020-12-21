Сам вызвал полицию: На Донетчине мальчик заявил на родителей о домашнем насилии

В Краматорске ребенок сам заявил на родителей в полицию из-за домашнего насилия в отношении него и меньшего брата. Об этом сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции в Краматорске и Славянске.

Сообщение о домашнем насилии поступило в полицию вечером 18 декабря. На линию 102 позвонил 11-летний мальчик, который нуждался в помощи.

«Когда патрульные приехали на место вызова, к одному из домов на улице Доменщиков, их встретил маленький заявитель. Ноль градусов на улице, а на ногах мальчика – летняя обувь. Обул, что успел, потому что по его словам, мать в состоянии алкогольного опьянения хватала его за волосы, толкала и выгнала из дома», – рассказали полицейские.

Также мальчик сообщил, что в доме находится его 9-летний брат и родители, которые употребляют алкогольные напитки.

Патрульные посадили ребенка в автомобиль, чтобы тот согрелся, и начали общаться с матерью, которая вышла на улицу с младшим сыном. По словам полицейских, женщина вела себя агрессивно, ругалась высказывалась в сторону детей и угрожала им. Потом к спору присоединился отец.

Полицейские прекратили конфликт и вызвали на место происшествия сотрудников ювенальной превенции, вместе с которыми доставили детей в детскую больницу.

После прохождения родителями освидетельствования на состояние опьянения на них составили протоколы за невыполнение обязанностей по воспитанию детей и совершение насилия в семье.