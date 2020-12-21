С начала года на Донбассе осуждены свыше 160 участников «референдума» 2014 года

С начала 2020 года по материалам Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях осуждены 134 организатора незаконного «референдума» 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Всего к уголовной ответственности за организацию и проведение «референдума» привлечено 158 человек, еще трое – в последние дни.

Отмечается, что фигуранты по данным делам в апреле 2014 года добровольно способствовали проведению противоправного голосования о создании «ЛНР» и «ДНР». Вопреки законодательству Украины на внеочередных сессиях местных советов было принято решение о проведении «референдума» и выделение помещений для голосования. Руководители и члены «избирательных комиссий» обеспечивали организацию «референдума» и подсчет «результатов».

Суд признал фигурантов виновными в совершении уголовного преступления по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Отметим, что практически всем проходящим по таким делам присуждается условный срок.

Так, в дополнение к приведенной статистике, на Луганщине по указанной статье осуждены еще 3 местных жителя. Они как члены «участковых избирательных комиссий» принимали участие в организации и проведении «референдума ЛНР» на территории с. Нижняя Ольховая Станично-Луганского района и города Золотое Попаснянского района.

Данные граждане судом признаны виновными. Но учитывая признание вины, способствование раскрытию преступления и изобличению других соучастников, им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.