На взятках: В Госпогранслужбе сообщили, сколько задержали своих коллег

С начала года подразделения внутренней безопасности Госпогранслужбы задержали с поличным 25 пограничников во время получения ими взяток. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

«В обществе достаточно часто возникает представление, что пограничников задерживают исключительно сотрудники других правоохранительных органов, а не сама Госпогранслужба – на самом деле это не так. Законодательство четко разграничивает пределы ответственности, в которых могут действовать правоохранители. В частности, Госпогранслужба не имеет полномочий самостоятельно вносить сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) и осуществлять досудебное расследование. Процессуально это может осуществлять только ограниченный круг правоохранительных органов», – пояснили в ведомстве.

Тем не менее, всего с начала года по материалам подразделений внутренней безопасности Госпогранслужбы в ЕРДР внесено почти 200 сведений относительно «нечистых на руку» пограничников.

Также задержаны с поличным 25 военнослужащих, которые пользуясь служебным положением пытались получить неправомерную выгоду. Большинство из них причастны к незаконному перемещению табачных изделий и других товаров.

В настоящее время виновными в совершении коррупционных правонарушений признаны 12 пограничников.