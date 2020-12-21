На последний в этом году: Штепа вновь не явилась в суд

Сегодня, 21 декабря, экс-мэр Славянска, а ныне депутат горсовета Неля Штепа в очередной раз не явилась в суд, в котором рассматривается ее дело по событиям весны 2014 года и обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины, передает «Суспільне».

На заседание в Орджоникидзевский суд Харькова не приехали ни адвокаты, ни сама Штепа.

По информации суда, все трое адвокатов подали ходатайство о переносе дела, потому что заняты в других заседаниях. Обвиняемая же причину отсутствия не указала. Ранее сторона защиты ссылалась на болезнь Нелли Штепы.

Прокурор по делу Александр Чекин просил суд отреагировать на отсутствие обвиняемой и защитников. «Прошу учесть, что это не первое судебное заседание, на которое не является сторона защиты. Даты проведения судебного заседания были согласованы заранее. Считаю причины неявки стороны защиты неполномочными. Прошу суд принять соответствующие меры к представителям обвиняемой и ее защитников», – заявил Чекин.

Адвокат обвиняемой Александр Тананакин объяснил, что бывшая чиновница не приехала в суд из-за отсутствия ее защитников на заседании. К тому же, Штепа продолжает лечение.

В итоге, суд заранее определил дни последующих заседаний. Первое из пяти запланировано на 20 января.

Напомним, Неля Штепа являлась городским головой Славянска с 31 октября 2010 года по 9 июля 2014 года. В период «русской весны» при ней произошел захват города незаконными вооруженными формированиями. «Дело Штепы» до сих пор считается резонансным (т. к. с захвата Славянска началась война на Донбассе). В этой связи Неля Штепа обвиняется по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года и находилась в СИЗО Харькова. 20 сентября 2017 года ее освободили из-под стражи под домашний арест. Слушание дела продолжается по сей день в Харькове, заседания неоднократно переносились

Находясь в СИЗО, Штепа была внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ предлагала ей участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.

В качестве компенсации морального ущерба, причиненного за время пребывания в СИЗО, по решению Европейского суда по правам человека Украина выплатила Штепе 3600 евро.

Нынешней осенью она снова баллотировалась на должность Славянского городского головы – проиграла, но прошла в Славянский городской совет в качестве депутата.