Чай, вафли и «Мивина»: Как в Мариуполе работают пункты обогрева (Фото)

С наступлением холодов в Мариуполе работают пункты обогрева, где также можно получить бесплатную одежду. Всего на территории города развернуто 17 пунктов, 4 из них находятся в Центральном районе. Они располагаются как в территориальных центрах социальной помощи населения, так и в районных администрациях, передает «Сайт города Мариуполя».

По словам главы Центральной райадминистрации Владимира Петрова, во время первых морозов пунктами обогрева воспользовались только 2 человека. Прошлой зимой их прошли 150 человек.

При температуре около 20 градусов мороза будут развернуты круглосуточные точки. «Если непогода застала путника ночью, и он не находит в себе силы добраться домой, можно воспользоваться пунктами обогрева», – отметил Владимир Петров.

Как и иные учреждения, в этом году пункты работают по правилам карантина. Посетителям желательно иметь при себе защитные маски. Если же маски нет, ее выдадут бесплатно.

Так работает и пункт обогрева в центре города, по адресу Мира, 75 б. Всем посетителям измеряют температуру и выдают одноразовые перчатки.

Здесь можно получить горячий чай с сахаром, вафли и вермишель быстрого приготовления. Помимо этого, в отделении функционирует банк одежды для взрослых и детей. Сюда можно сдать ставшие ненужными вещи, которые понадобятся малоимущим, бездомным и людям с инвалидностью.

Всего было в Мариуполе для пунктов обогрева приобрели 3 600 продуктовых наборов и дезинфицирующих средств на общую сумму 45 784 грн.