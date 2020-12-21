Детсады, техникумы, вузы: Какие льготы имеют дети-переселенцы

Хотя на время карантина доступ к отдельным учебным заведениям и образовательным услугам временно ограничено, вопрос получения внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) образования от этого не становятся менее актуальными. Устройство детей в детские сады, образовательные льготы и свои права всё так же беспокоят переселенцев.

В этой связи правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев» прокомментировали 5 наиболее распространенных утверждений о доступе ВПЛ к образованию: что является правдой, а что – выдумки.

Переселенцы имеют право на льготное поступление в вузы

❌ Миф

Из года год ситуация по льготному поступлению переселенцев в вузы горячо обсуждается в интернете. Однако, ни в 2020-м, ни в 2021 году принадлежность к категории ВПЛ не предоставляет поступающим никаких преимуществ при зачислении в вузы.

Вместе с тем в соответствии с приказом МОН Украины от 15.10.2020 № 1274 специальные условия участия в конкурсном отборе на получение высшего образования предусмотрены, в частности, для:

лиц с инвалидностью вследствие войны;

лиц, признанных пострадавшими участниками Революции Достоинства, участниками боевых действий;

лиц, местом жительства которых является неподконтрольная Украине территория Донецкой и Луганской областей, территория населенных пунктов на линии соприкосновения, оккупированный Крым (не зарегистрированные как внутренне перемещенные лица) или переселились с этих территорий после 1 января 2021 года;

лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

лиц с инвалидностью, которые не могут посещать учебное заведение (по рекомендации органов здравоохранения и социальной защиты населения);

детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа и тому подобное.

Таким образом, дети из числа ВПЛ получат право на льготное поступление в вузы только в случае принадлежности к льготным категориям, установленных приказом МОН Украины от 15.10.2020 № 1274.

Дети-ВПЛ в учебных заведениях имеют право на социальную стипендию

✅ Правда, но частично

Дети из числа ВПЛ действительно имеют право на социальные стипендии в период обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального перед высшим и высшего образования, их структурных или обособленных структурных подразделениях, не имеющих статуса юридического лица, но только при условии соблюдения определенных требований:

такие лица должны учиться по государственному (региональному) заказу – т.е. «на бюджете»;

обучение должно осуществляться на дневной или дуальной форме;

студент / курсант не должен находиться в академическом отпуске;

образовательное учреждение должно быть государственной или коммунальной формы собственности;

обучение не осуществляется по специальностям отрасли знаний «Государственное управление» или по специальности «Публичное управление и администрирование» по заказу Национального агентства Украины по вопросам государственной службы;

студенту / курсанту не исполнилось 23 лет.

Если студент (курсантам) имеет право на получение социальной и академической стипендии, то он должен выбрать только один вид стипендии. Это касается всех кроме:

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и лицам из их числа; студентов (курсантов), которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей.

Этим двум категориям одновременно выплачивается академическая и социальная стипендии в соответствии с законодательством.

«Обращаем внимание, что правом на социальную стипендию с соблюдением соответствующих требований могут воспользоваться также студенты / курсанты из числа детей, проживающих в населенных пунктах на линии соприкосновения», – отметили юристы.

Переселенцы, обучающиеся по контракту, могут быть переведены на вакантные бюджетные места

✅ Правда

Соответствующее положение действительно предусмотрено действующим законодательством.

Однако согласно приказу МОН Украины от 15.10.2020 № 1274 право на перевод на вакантные места государственного или регионального заказа («бюджет») также имеют другие лица, в том числе:

дети из многодетных семей (5 и более детей);

лица с инвалидностью I, II групп и дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, которым не противопоказано обучение по выбранной специальности;

лица с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и потерпевших от Чернобыльской катастрофы;

лица, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения АТО / ООС, боевых действий или вооруженных конфликтов или умер вследствие ранения, контузии или увечья, полученных на соответствующих территориях. А также вследствие заболевания, полученного в период участия в АТО / ООС;

лица, один из родителей которых погиб или умер в результате ранений, увечий, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства;

лица, один из родителей которых является участником боевых действий на территории других государств, погибшего (пропавших без вести) или умершего вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время военных действий и конфликтов на территории других государств. А также вследствие заболевания, связанного с пребыванием на территории других государств во время этих действий и конфликтов;

лица, у которых один из родителей (усыновителей) был военнослужащим, погибшим или признан судом безвестно отсутствующим лицом при исполнении им обязанностей военной службы;

лица, у которых один из родителей (усыновителей) был полицейским, который погиб или признан судом безвестно отсутствующим лицом при исполнении им служебных обязанностей в течение 3-х лет после получения соответствующего общего среднего образования.

«Обращаем внимание, что перевод на вакантные места государственного или регионального заказа осуществляется не автоматически, а по заявлению лица, имеющего такую льготу», – подчеркнули правозащитники.

Детям-ВПЛ имеют право на первоочередное устройство в дошкольные учебные заведения

❌ Миф

К сожалению, пока нет такого закона, который бы гарантировал детям, взятым на учет в качестве ВПЛ, право на первоочередное устройство в детские сады, если, конечно, они не относящиеся к другим льготным категориям (например, дети с особыми потребностями, дети военнослужащих и т.д.).

Однако, как показывает практика, подобные льготы могут быть предусмотрены по решению органов местного самоуправления в отдельных населенных пунктах.

Для детей-ВПЛ предусмотрена государственная целевая поддержка для получения образования

✅ Правда

Государственная целевая поддержка для получения профессионального (профессионально-технического), высшего образования действительно предусмотрена для детей-ВПЛ, которые обучаются в государственных или коммунальных учреждениях.

Согласно постановлению Кабмина от 23.11.2016 № 975, предоставляется она в виде: