Фонд Рината Ахметова передал 21 кислородный концентратор медикам юга Украины

18 декабря Белгород-Днестровская центральная районная больница (Одесская область) получила 6 современных кислородных концентраторов от Фонда Рината Ахметова и ПУМБ. Еще 15 единиц этого оборудования получат другие больницы юга страны. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба Фонда.

«Вместе с Фондом Рината Ахметова банк ПУМБ обеспечит кислородными концентраторами 4 больницы в Одесской и Николаевской областях. Сюда будет передана 21 единица оборудования из 140, которые были закуплены в рамках борьбы с коронавирусом. Качественная медицинская техника – важная составляющая успешного лечения COVID-19», – сказал управляющий региональным центром ПУМБ Андрей Омельченко.

Заместитель главного врача Белгород-Днестровской центральной районной больницы Алексей Филонов сообщил, что сегодня в больнице находятся много кислородозависимых пациентов, больных коронавирусом: «А необходимого оборудования не хватает. Способность больницы оказывать кислородную терапию существенно увеличится благодаря 6-ти новым кислородным концентраторам. Благодарен Фонду Рината Ахметова и ПУМБ за поддержку нашей медицинской системы в это сложное время».

Кислородные концентраторы – жизненно необходимое оборудование для лечения больных коронавирусом. Фонд Рината Ахметова и ПУМБ передают врачам 10-литровые кислородные концентраторы KSOC-5, Jiangsu Konsung Bio-Medical Science and Technology Co. Ltd. Эта модель может одновременно обеспечивать двух пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке во время лечения COVID-19. Такие безопасные и энергосберегающие кислородные концентраторы будут полезны врачам и после окончания пандемии. Они могут быть использованы в лечении не только заболеваний органов дыхания, но и сердечно-сосудистой, и церебральной сосудистой системы, при гипоксии.

«Наш город эффективно противодействует распространению вирусной болезни: закупает оборудование и медикаменты для больниц, поддерживает врачей в сложное время, придерживается карантинных мероприятий. Но нам было бы тяжело без значительной поддержки со стороны бизнеса. Благодарю Фонд Рината Ахметова и ПУМБ за их партнерство в оказании помощи врачам. Мы должны все вместе противостоять пандемии, беречь жизни и здоровье наших граждан», – отметил мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан.

Фонд Рината Ахметова вместе с банком ПУМБ, ФК «Шахтер» и бизнесами группы SCM помогают государственным больницам с февраля. «В рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине" медики получили более 200 аппаратов ИВЛ высокого класса, 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты и расходных материалов, 337 тысяч экспресс-тестов, свыше 1000 единиц медицинского и лабораторного оборудования. В эти дни мы закрываем еще одну медицинскую потребность – кислородные концентраторы. Для 27 больниц Украины в декабре закуплено 140 таких аппаратов», – резюмировала член Наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.