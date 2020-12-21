Штрафы, долги по наследству, карантин: Юристы рассказали о нюансах кредитов для ВПЛ

У переселенцев кредитные отношения всегда вызывали много вопросов, а в период пандемии COVID-19 и карантина подобные темы обросли еще и новыми мифами. Правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев» разъяснили наиболее актуальные вопросы о кредитах для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

На период карантина штрафы и пеня по потребительским кредитам отменены

✅ Правда

Подобные изменения для поддержки лиц, имеющих непогашенные кредиты, были введены на основании Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID- 19)».

Так, в случае просрочки потребителем в период с 1 марта 2020 года по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина, исполнение обязательств по договору о потребительском кредите (например, уплаты платежей) потребитель освобождается от ответственности за такие просрочки (от штрафа, пени и прочих неустоек).

Соответствующие положения распространяются также на:

договоры, содержащие условие о потребительском кредите в форме кредитования счета со сроком погашения кредита до одного месяца, и кредитные договоры, заключаемые на срок до одного месяца;

договоры займа, которые не предусматривают уплаты процентов или любых других платежей за пользование предоставленными по таким договорам денежными средствами;

кредитные договоры, целью которых является предоставление потребителю права совершать сделки с финансовыми инструментами, если такие сделки совершаются с участием или при посредничестве кредитодателя или иного профессионального участника рынка ценных бумаг;

кредиты, предоставляемые по договорам, заключенным в результате урегулирования спора путем заключения мирового соглашения, утвержденного судом;

кредиты, предоставляемые в рамках соответствующих госпрограмм или программ органов местного самоуправления определенному кругу физических лиц и предусматривают отдельные, определенные такими программами, условия кредитования, в том числе выплату процентов за пользование кредитом;

несанкционированный овердрафт, что является превышением суммы операции, проведенной по счету, над суммой установленного кредитного лимита, который обусловлен договором между кредитодателем и потребителем и не является прогнозируемым по размеру и времени возникновения;

кредитные договоры, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы, установленной на день заключения кредитного договора;

кредиты, предоставляемые ломбардами в случае передачи предмета залога на сохранение ломбарда, если только обязательства потребителя ограничиваются стоимостью предмета залога.

«Обращаем внимание, что освобождение от ответственности в этом случае вовсе не означает, что закон освобождает клиента от обязанности уплаты платежей по кредиту. Подобные "кредитные каникулы" является лишь отсрочкой в расчетах клиента с банком на период карантина», – подчеркнули юристы.

Кредитные долги по наследству не передаются

❌ Миф

На самом деле ст. 1218 Гражданского кодекса Украины закреплено, что в состав наследства входят все права и обязанности, которые принадлежали наследодателю на момент открытия наследства и не прекратились вследствие его смерти. Частичное принятия наследства при этом (а именно – отказ от принятия долгового части) не допускается.

То есть у наследников, которым оставили в наследство долги, будет два варианта действий:

принять наследство полностью – включая долги;

отказаться от наследства путем написания нотариусу соответствующего заявления по месту открытия наследства.

Правозащитники акцентируют, что в случае принятия наследства долг, оставшийся после смерти наследодателя, погашается только в пределах стоимости наследуемого имущества.

Потребительский кредит всегда можно вернуть досрочно, разрешение кредитора при этом не требуется

✅ Правда

Действительно, в соответствии со ст. 16 Закона Украины «О потребительском кредитовании», потребитель имеет право в любое время полностью или частично досрочно вернуть потребительский кредит, в том числе путем увеличения суммы периодических платежей. При этом кредитор обязан осуществить корректировку обязательств потребителя в сторону их уменьшения и по требованию потребителя предоставить ему новый график платежей.

«Вместе с тем отмечаем о необходимости внимательно читать кредитный договор до его подписания! Так, договором о потребительском кредите может быть предусмотрен особый порядок досрочного возврата потребительского кредита, в частности, обязанность заблаговременно сообщить кредитодателя о намерении досрочного возврата потребительского кредита», – обратили внимание юристы.

Переселенцы освобождены от пени или штрафам по кредитам и займам с 14 апреля 2014 года

✅ Правда, но частично

Действительно, Законом Украины «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции», который действует и сейчас, предусмотрено, что на время проведения АТО запрещается начисление пени и / или штрафов на основную сумму задолженности по обязательствам по кредиту, займу с 14 апреля 2014 года. Речь идет о гражданах Украины, которые зарегистрированы и постоянно проживают или переселились в период с 14 апреля 2014 года в населенных пунктах, где проводилась АТО.

Однако соответствующее освобождение от пени и / или штрафов, согласно этому же закону, не распространяется на договоры:

которые были заключены после 1 января 2018 года;

к которым после 1 января 2018 года по согласованию сторон вносились изменения в части продления сроков выполнения обязательств и / или уменьшения размера процентов, штрафных санкций.

Кредитный договор не может содержать положения об увеличении процентной ставки

❌ Миф

В соответствии со ст. 1056-1 Гражданского кодекса Украины, процентная ставка по кредиту может быть фиксированной или изменяемой. Тип процентной ставки (фиксированная или изменяемая), порядок их уплаты, а так же размер процентов определяются в кредитном договоре.

Но если иное не установлено законом, в случае применения изменяемой процентной ставки кредитор самостоятельно, с определенной в кредитном договоре периодичностью, имеет право увеличивать или уменьшать процентную ставку в соответствии с условиями и в порядке, установленных кредитным договором. В этом случае ему достаточно будет сообщить письменно заемщику об изменении процентной ставки в течение 15 календарных дней, следующих за днем, с которого применяется новая ставка.

В случае несогласия с увеличением процентной ставки заемщик обязан будет погасить задолженность по договору в полном объеме в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления об увеличении процентной ставки. Если не рассчитаться с долгами в течение соответствующего срока, то после его завершения придется платить уже процентную ставку в новом размере.

«Учитывая такие обстоятельства еще раз подчеркиваем, что крайне важно внимательно читать кредитный договор до момента его подписания!», – резюмировали юристы.