«Это был не я»: В Северодонецке продолжат судить «экс-министра углепрома ЛНР»

23 декабря в Северодонецком городском суде состоится заседание по делу Сергея Баранова, который обвиняется в создании «ЛНР», а именно в том, что был «министром угольной промышленности ЛНР» в 2014 году. Об этом сообщает проект «Медийная инициатива за права человека».

В 2017 году Баранов был оправдан коллегией судей Кременского районного суда под председательством судьи Валерия Ковалева (который, к слову, два дня спустя оправдал экс-мэра Стаханова Юрия Борисова). Аргументом послужило то, что сторона обвинения предоставила недостаточно доказательств причастности Баранова к созданию «ЛНР».

Одним из доказательств причастности Баранова к делу было видео в YouTube ряда сюжетов «республиканского» телеканала, где он в качестве «министра» рассказывает о состоянии угольной промышленности «ЛНР» и организации работы предприятий. Сторона защиты апеллировала – интернет-источники не являются доказательством. А потом объясняла, что интервью Баранов давал под принуждением, «читая с листочка». А так называемым «министром» был назначен силой. В июне 2014-го он якобы был похищен представителями «ЛНР» и уже в плену узнал, что жизнь жены под угрозой.

Впоследствии в мае 2017 года в Едином реестре судебных решений наряду с приговором Кременского суда Сергею Баранову было опубликовано особое мнение одного из судей коллегии Игоря Бескровного. Судья указывал на свое несогласие с приговором и на ряд нарушений, допущенных судом во время судебного заседания по делу Баранова.

Добавим, что в частности, судья Бескровный отмечал следующее.

Первое – видеозаписи, размещенные в YouTube, были сделаны телеканалом «Луганск 24», который незаконно функционирует в неподконтрольном Украине Луганске, в связи с чем получить носитель с оригиналом видеозаписи в настоящее время не представляется возможным.

Второе – нельзя считать обоснованными объяснения Баранова по монтажу указанных видеозаписей, поскольку он не указал, в чем именно заключался монтаж, а также в ходе судебного заседания менял показания по этому поводу.

Так, на вопрос прокурора он ответил, что вообще не узнает себя на этих видеозаписях и не имеет к ним отношения. Однако на вопрос суда давал объяснения по поводу зафиксированных на этих видеозаписях событий, в частности объяснял, что на них зафиксирован похожий на него человек, что у него никогда не было такой футболки, в которую одет этот человек. В то же время, из объяснений Баранова, этот человек зачитывал текст, похожий на тот, который его заставляли зачитывать в Луганске 19 июня 2014 года, но помещение видеосъемки было другим, а всех лиц рядом с ним не было.

Третье – при рассмотрении дела в суде Баранова неоднократно отмечал, что летом 2014 он был в Луганске всего один раз, а именно 19 июня, когда был похищен представителями «ЛНР», никаких интервью не давал, а только принудительно зачитал по бумажке предоставленный ему доклад о состоянии угольной промышленности «ЛНР», больше ни в каких мероприятиях или выступлениях не участвовал.

Однако из исследованных в судебном заседании видеозаписей видно, что Баранов давал интервью телеканалу «Луганск 24» в присутствии ведущего, который представил его как «министра угольной промышленности ЛНР» и задавал ему вопросы, сам «министр» отвечал на эти вопросы и говорил свободно без каких-либо заметок. Во время этого интервью Баранов неоднократно использовал термин «Луганская народная республика». Кроме того, он присутствовал во время заседаний «министров ЛНР», при этом во всех случаях съемка проводилась сразу с нескольких видеокамер.

Четвертое – также кажется непонятно, почему после якобы похищения 19.06.2014 Баранов и его жена (с их слов) не осуществили никаких попыток сменить место жительства и уехать подальше от линии разграничения, и уже там обратиться в местные правоохранительные органы с заявлениями об их похищении и склонению к участию в деятельности «ЛНР».

«Все указанные обстоятельства в своей совокупности дают основания полагать, что [Баранов] неоднократно в течение июня-июля 2014 выезжал в Луганск и в это время занимал должность "министра угольной промышленности ЛНР". Заявления других свидетелей о том, что они постоянно видели его в пгт Золотое, не исключают возможности его кратковременных выездов в течение дня в Луганск. Поскольку сами свидетели отмечали, что ни находились рядом с ним непрерывно и постоянно с утра до вечера, а следовательно, не могут полностью исключать возможность таких поездок», – отметил в своем особом мнении судья коллегии Игорь Бескровный, подчеркнув, что считает имеющим место состав преступления в действиях Баранова.

В итоге, в 2018 году Апелляционный суд Луганской области рассмотрел жалобу прокуратуры и вернул дело Сергея Баранова на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Впоследствии было принято решение направить дело в Северодонецкий городской суд.