Вуз-переселенец ЛугНАУ получил грант на 780 тыс. евро

Вуз-переселенец Луганский национальный аграрный университет (ЛугНАУ) получил грант от Европейского Союза на сумму 780 000 евро. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Наши партнеры из Европейского Союза помогут университету в развитии комплекса сверхсовременных лабораторий для студентов и ученых, системы студенческого парламента, отделений повышения качества образовательных услуг и квалификации, предоставлением консультационных услуг», – отметили в вузе.

В частности, аланируется создать 12 активных кластеров на общую сумму 406 тыс. евро:

1 мобильную лабораторию ветеринарной медицины и скорой ветеринарной помощи;

2 лингафонных лаборатории по изучению иностранных языков;

2 интерактивные лаборатории для формирования IT-навыков и IКТ-компетенций;

5 стационарных лабораторий: агрономии и химии, разведения и селекции животных, качества окружающей среды, компьютерного моделирования и информационных систем, ресторанную бизнес-лабораторию;

1 Центр качества, профессиональной адаптации и консалтинга;

1 Офис студенческого парламента.

Также планируется обмен современным опытом со специалистами из лучших университетов Европы. Для этого ЛугНАУ подпишет ряд соглашений с европейскими университетами о научном и образовательное сотрудничество. В соответствии с Болонским процессом будут усовершенствованы учебные программы, создана современная образовательная среда и пр. На эти активности по проекту запланировано более 110 тыс. евро.

«Проектом запланированы и научные активности по проведению конференций и меры по восстановлению материальной базы, создание положительного имиджа университета в Донецком и Луганском регионе, аудит проекта, организационное обеспечения менеджмента проекта», – дополнили в вузе.

Срок реализации проекта – 27 месяцев.

Как сообщалось ранее, первоначально в 2014 года ЛугНАУ из Луганска был перемещен в Харьков, так как там действовали иные вузы сельскохозяйственного направления. Но 4 года работы в Харькове показали отрицательный результат такого перемещения – вуз оказался на грани выживания, и в 2018 году был на грани поглощения харьковскими университетами.

Но в 2018 году Министерство образования принимает решение вернуть ЛугНАУ на территорию Донбасса. Юридический адрес вуза сейчас находится в городе Старобельске Луганской области. Однако само учебное заведение «разбросано» по городам и селам Донетчины и Луганщины. Сейчас в вузе работает 8 факультетов.