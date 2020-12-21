К 15 годам: Чехия приговорила еще одного своего гражданина, воевавшего за «ДНР»

Гражданин Чехии Олдржих Грунд, который воевал в рядах «ДНР», приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сегодня, 21 декабря, в Facebook сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Грунда судили на родине в Чехии. «На днях вступил в законную силу вынесенный в октябре вердикт краевого суда города Усти над Лабе, которым 45-летний гражданин Чехии за участие в террористическом акте был приговорен к 15 годам лишения свободы. Приговор вынесен заочно, поскольку упомянутый гражданин продолжает находиться на временно оккупированной территории Украины», – рассказал посол.

По данным чешских СМИ, речь идет о некоем Олдржихе Грунде, который воюет на стороне «ДНР» на Донбассе с мая 2014 года. «Как отмечалось в обвинении, он совершил целый ряд тяжких преступлений, принимая активное участие в боевых действиях против украинских Вооруженных сил в Карловке, Славянске, Снежном, Шахтерске, Иловайске и т.д., сначала в качестве командира боевой машины, а позднее – командира роты танкового полка. За свои преступления, которые совершены, в частности, во время отступления колонны боевиков из Славянска, даже был чем-то там награжден оккупационными властями», – продолжил Перебийнис.

Посол отметил, что 15 лет лишения свободы – это на сегодня пока высшее наказание, которое было определено чешскими судами для тех, кто воевал на Донбассе.

«У этого очередного любителя "русского мира" теперь выбор невелик. В случае, если он когда-нибудь появится в любом месте в цивилизованном мире, он будет сразу же арестован и начнет отбывать определенный судом 15-летний срок. Если же он будет продолжать скрываться на оккупированном Донбассе или в России, справедливость в том или ином виде его также рано или поздно настигнет», – резюмировал дипломат.