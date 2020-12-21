На Донбассе украинский военный попал в плен «ЛНР»

В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе украинский военнослужащий попал в плен к противнику. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает штаб ООС.

Отмечается, что ЧП произошло 17 декабря. «Во время проверки наличия личного состава одного из подразделений воинской части, которая выполняет задания в районе проведения ООС, было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих подразделения. Поисковые мероприятия положительного результата не дали», – говорится в сообщении без указания населенного пункта, где это произошло.

В настоящее время установлено, что военнослужащий задержан представителями незаконных вооруженных формирований. «Представители российско-оккупационных войск пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации Вооруженных сил Украины. Обстоятельства происшествия выясняются», – заключили в штабе.

Также сегодня, 21 декабря, информация об украинском военном появилась на интернет-ресурсах «ЛНР». По данным «начальника управления народной милиции ЛНР» Яна Лещенко, военнослужащий служил в 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. «Проходит службу в должности командира отделения разведывательного взвода мотопехотного батальона в воинском звании младший сержант», – сказал Лещенко.

Мужчину задержали 17 декабря недалеко от города Славяносербск и направили в отделение «военной комендатуры».

В «ЛНР» утверждают, что задержанный – Пупко Александр Иванович, 1991 г. р., уроженец села Немовичи Сарнинского района Ровненской области.