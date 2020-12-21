На четвертый день после смерти: Тело Кернеса доставили в Харьков (Фото)

Сегодня вечером, 21 декабря, в Харьков чартерным самолетом из Германии доставили тело скончавшегося Геннадия Кернеса. Прощание с мэром состоится в среду 23 декабря, передает «Громадське радіо».

Тело Геннадия Кернеса доставили на четвертый день после смерти. Ранее этого сделать не могли из-за формальности в немецкой больнице и выходные. Чартерный авиаборт заказывала семья. Помогли в прохождении процедур представители посольства.

Как сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, официальные церемонии прощания запланированы на среду 23 декабря. На 4-часовое прощание приедут мэры других украинских городов.

«Отпевание в Благовещенском соборе. Утром. Затем прощание с Геннадием Адольфовичем будет в фойе Харьковского оперного театра с 9 до 13 часов, после чего он похоронен на 2-м кладбище. Церемония захоронения начнется в 13:30», – сказал Терехов.

По сообщению харьковского издания «Объектив», на 2-м кладбище уже идет подготовка к похоронам – коммунальщики очищают территорию.

Фото: «Объектив»

В день, когда стало известно о смерти мэра Харькова, на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция о присвоении Геннадию Кернесу звания Героя Украины. Сейчас ее подписали почти 1400 человек.

Между тем в мэрии уже определились, как хотят увековечить мэра непосредственно в Харькове. Игорь Терехов отметил, что хотят назвать фамилией Кернеса станцию метро, а также улицу или проспект – какую еще определяются. «Я считаю, что мы обязаны, чтобы в городе Харькове появился памятник Геннадия Адольфовича Кернеса. Это наша святая обязанность. И я обязательно буду настаивать на этом вопросе. Сегодня я дал задание нашим архитекторам, чтобы мне подготовили несколько локаций, где можно поставить памятник. Когда будут готовы локации (несколько уже есть) мы этот вопрос вынесем на широкое обсуждение. Потому что я считаю, что все горожане должны принять участие», – рассказал секретарь горсовета.

30 декабря в Харькове состоится сессия городского совета. На ней должны рассмотреть вопрос присвоения Геннадию Кернесу звания Почетного гражданина города.

В мэрии информируют: вопрос о новых выборах мэра поднимут только после погребения Кернеса в сроки, установленные законом. До выборов исполнять обязанности мэра секретарь горсовета Игорь Терехов.

Напомним, 16 сентября Геннадия Кернеса частным самолетом транспортировали в берлинскую клинику «Шарите» для лечения от коронавируса и воспаления легких. Он лично не присутствовал во время выборов мэра Харькова. Тем не менее, 25 октября Кернес набрал 60,34% голосов избирателей и в третий раз был избран Харьковским городским головой.

Первая сессия депутатов нового, 8-го, созыва Харьковского городского совета признала отсутствующего в Харькове Геннадия Кернеса мэром города без принесения присяги. Ожидалось, что он прибудет в Украину ближе к 20-30 декабря, но 12 декабря стало известно, что у политика отказали обе почки и его перевели на гемодиализ.

Ночью 17 декабря Кернес умер в Германии.