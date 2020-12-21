После обстрела «ДНР»: В штабе ООС показали, что осталось от трактора (Фото)

В штабе Операции объединенных сил продемонстрировали последствия обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований «ДНР», в результате которого был уничтожен трактор и ранен тракторист.

В штабе напомнили, что обстрел произошел 20 декабря около 19:30. «Тремя выстрелами из станкового противотанкового гранатомета были уничтожены трактор марки John Deere, возвращавшийся с сельскохозяйственных работ. Сельскохозяйственные работы велись в районе населенного пункта Каменка (около Авдеевки). В результате обстрела один из трактористов получил ранения», – говорится в сообщении.