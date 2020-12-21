В 15 км от линии фронта: В поселке Камышеваха детям создали хаб нового поколения (Фото)

Поселок Камышеваха (Луганская обл.) находится в 15 км от линии разграничения. Благодаря международным донорам здесь открыли New Generation Hub (пространство нового поколения). Теперь у детей и молодежи есть место, где можно безопасно общаться, играть и учиться. Об этом сообщает организатор проекта Датский Совет по делам беженцев – Датская Группа по разминированию (DRC – DDG).

До этого, кроме школы, в поселке просто не было мест, где могла бы собираться молодежь. Ситуацию осложняет и то, что Камышеваха расположена неподалеку от линии разграничения и много территорий вокруг загрязнены взрывоопасными предметами.

«Инициатива создания такого места появилась, во-первых, у директора школы – она побывала с визитом в Эстонии и увидела подобные пространства для молодежи там. Но и дети хотели создать такой "хаб", ведь тоже бывали на тренингах в Северодонецке, Киеве и видели – сколько там мест для досуга молодежи», – говорит местный активист Станислав.

Для создания New Generation Hub школа выделила 3 заброшенные помещения, в которых при поддержке DRC-DDG был проведен капитальный ремонт. Теперь здесь очень красочно и уютно.

В этом пространстве есть проектор, колонки, ноутбук и другая техника. Также для детей собрали игротеку с настольными играми.

«В поселке больше 100 детей, которые будут пользоваться этим пространством. Даже сейчас, несмотря на карантинные ограничения, в "хабе" уже провели два кинопоказа», – рассказывает Станислав.

DRC-DDG смогли помочь с созданием такого пространства благодаря финансированию Европейского Союза и соинвестированию от Попаснянского района.