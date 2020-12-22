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Несколько длинных выходных: Как украинцы будут отдыхать на Новый год и Рождество

22.12.20 08:20
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В связи с празднованием Нового года и Рождества украинцев ожидают три длинных уик-энда.

В пятницу, 25 декабря, отмечается католическое Рождество Христово. Поскольку этот день в Украине был определен государственным выходным, то отдыхать будем с 25 по 27 декабря.

Новый год, 31 декабря, приходится на пятницу, поэтому с 1 по 3 января 2021 года снова будет длинный уик-энд.

Православное Рождество Христово отмечается в четверг, 7 января. Кабмин перенес рабочий день с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января. Таким образом будет четыре выходных дня подряд, с 7 по 10 января.

Напомним, в период с 00:00 часов 8 января до 00:00 часов 25 января 2021 года на территории Украины будут действовать усиленные карантинные ограничения.

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