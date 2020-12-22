Комнатный рассказал, что мешает обеспечить жильем переселенцев

Для решения социально-экономических проблем внутренне перемещенных лиц и участников АТО / ООС, и в первую очередь обеспечения их жильем, необходимо государственное финансирование жилищных программ. Также важно принять жилищную стратегию, где будут сбалансированы права людей и обязанности государства. Об этом в своем Facebook рассказал председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный.

«Сегодня в нашей стране сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, теоретически имеем четко изложенное право граждан, предусмотренное в том числе Конституцией (ст. 47), на обеспечение жильем. С другой стороны, реальные возможности реализовать это право крайне ограничены», – отметил Комнатный.

«Что создает ограничения и как их преодолеть? Существенно сократить путь украинцев к собственному жилью призвано "Держмолодьжитло", которое имеет 28-летний опыт такой работы. В наших нынешних реалиях, чтобы дать возможность ВПЛ и участникам АТО становиться участниками жилищных программ Фонда, после 2017 года была проведена революционная модернизация условий ряда программ», – добавил он.

По словам председателя правления «Держмолодьжитла», очередь на участие в программах свидетельствует о большой потребности в такой форме государственного содействия. При этом массовое решение жилищной проблемы сдерживает недостаточное финансирование со стороны государства.

«В то же время, необходимо упорядочить нормативную базу в жилищной сфере, принять новую, адекватную реалиям жилищную стратегию, где должны быть, в частности, сбалансированы права людей и обязанности государства», – резюмировал Комнатный.

Как сообщалось ранее, 2 декабря Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Германией. Договор касается выделения нашей стране 25,5 млн евро на проект «Жилые помещения для внутренне перемещенных». Деньги поступят через Немецкий банк развития KfW.

Данные 25,5 млн евро пойдут на госпрограмму «Ипотека под 3%» – льготное кредитование переселенцев и участников АТО/ООС. Базовые условия программы – можно приобретать квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, кредит дается под 3% годовых, разовый взнос – 6% стоимости квартиры.

«Ипотека под 3%» реализовывалась только один раз – в декабре 2019 года. В 2020 году программа не финансировалась.

В очереди в программу «Ипотека под 3%» зарегистрировано 16 тысяч семей ВПЛ. По предварительным подсчетам, в год нужно выделять не менее 1 млрд грн, чтобы за несколько лет полностью обеспечить потребности хотя бы этих 16 тысяч семей ВПЛ.

Ожидается, что данная жилищная программа возобновится в 2021 году. Однако в ней будет изменен алгоритм выбора участников, которым предоставят льготный кредит. Принцип таков: все переселенцы подают документы, в базе остаются те, кто соответствует критериям, и уже компьютерная программа в случайном порядке будет выбирать – кто получит кредит.