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В Украине за сутки выявили 8 513 новых больных COVID-19

22.12.20 08:44
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за прошлые сутки COVID-19 диагностировали у 8 513 человек. В частности, заболели 415 детей и 368 медработников. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 318 человек;
  • летальных исходов – 232;
  • выздоровели – 14 020 человек;
  • проведено тестирований за сутки – 46 696 (в том числе методом ПЦР – 26 341, методом ИФА – 20 355).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях», – добавил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 979 506 человек, из них:

  • выздоровели – 600 288 человек (61,2% от общего числа инфицированных);
  • находятся на лечении – 362 321 человек (36,9%);
  • летальных исходов – 16 897 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 307 601.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 102 282 случая;
  • Винницкая область – 21 145 случаев;
  • Волынская область – 31 138 случаев;
  • Днепропетровская область – 54 147 случаев;
  • Донецкая область – 32 760 случаев;
  • Житомирская область – 36 810 случаев;
  • Закарпатская область – 27 303 случая;
  • Запорожская область – 48 454 случая;
  • Ивано-Франковская область – 42 090 случаев;
  • Киевская область – 54 022 случая;
  • Кировоградская область – 7 861 случай;
  • Луганская область – 8 994 случая;
  • Львовская область – 57 401 случай;
  • Николаевская область – 27 479 случаев;
  • Одесская область – 65 503 случая;
  • Полтавская область – 32 506 случаев;
  • Ровенская область – 38 920 случаев;
  • Сумская область – 38 321 случай;
  • Тернопольская область – 32 579 случаев;
  • Харьковская область – 65 652 случая;
  • Херсонская область – 15 973 случая;
  • Хмельницкая область – 36 840 случаев;
  • Черкасская область – 35 413 случаев;
  • Черновицкая область – 38 555 случаев;
  • Черниговская область – 27 358 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных террторий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

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