В Украине за сутки выявили 8 513 новых больных COVID-19

В Украине за прошлые сутки COVID-19 диагностировали у 8 513 человек. В частности, заболели 415 детей и 368 медработников. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 318 человек;
- летальных исходов – 232;
- выздоровели – 14 020 человек;
- проведено тестирований за сутки – 46 696 (в том числе методом ПЦР – 26 341, методом ИФА – 20 355).
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях», – добавил Степанов.
За все время пандемии в Украине заболели 979 506 человек, из них:
- выздоровели – 600 288 человек (61,2% от общего числа инфицированных);
- находятся на лечении – 362 321 человек (36,9%);
- летальных исходов – 16 897 (1,7%).
Проведено ПЦР-тестов – 5 307 601.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 102 282 случая;
- Винницкая область – 21 145 случаев;
- Волынская область – 31 138 случаев;
- Днепропетровская область – 54 147 случаев;
- Донецкая область – 32 760 случаев;
- Житомирская область – 36 810 случаев;
- Закарпатская область – 27 303 случая;
- Запорожская область – 48 454 случая;
- Ивано-Франковская область – 42 090 случаев;
- Киевская область – 54 022 случая;
- Кировоградская область – 7 861 случай;
- Луганская область – 8 994 случая;
- Львовская область – 57 401 случай;
- Николаевская область – 27 479 случаев;
- Одесская область – 65 503 случая;
- Полтавская область – 32 506 случаев;
- Ровенская область – 38 920 случаев;
- Сумская область – 38 321 случай;
- Тернопольская область – 32 579 случаев;
- Харьковская область – 65 652 случая;
- Херсонская область – 15 973 случая;
- Хмельницкая область – 36 840 случаев;
- Черкасская область – 35 413 случаев;
- Черновицкая область – 38 555 случаев;
- Черниговская область – 27 358 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных террторий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.