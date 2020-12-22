В Украине за сутки выявили 8 513 новых больных COVID-19

В Украине за прошлые сутки COVID-19 диагностировали у 8 513 человек. В частности, заболели 415 детей и 368 медработников. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 318 человек;

летальных исходов – 232;

выздоровели – 14 020 человек;

проведено тестирований за сутки – 46 696 (в том числе методом ПЦР – 26 341, методом ИФА – 20 355).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях», – добавил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 979 506 человек, из них:

выздоровели – 600 288 человек (61,2% от общего числа инфицированных);

находятся на лечении – 362 321 человек (36,9%);

летальных исходов – 16 897 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 307 601.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 102 282 случая;

Винницкая область – 21 145 случаев;

Волынская область – 31 138 случаев;

Днепропетровская область – 54 147 случаев;

Донецкая область – 32 760 случаев;

Житомирская область – 36 810 случаев;

Закарпатская область – 27 303 случая;

Запорожская область – 48 454 случая;

Ивано-Франковская область – 42 090 случаев;

Киевская область – 54 022 случая;

Кировоградская область – 7 861 случай;

Луганская область – 8 994 случая;

Львовская область – 57 401 случай;

Николаевская область – 27 479 случаев;

Одесская область – 65 503 случая;

Полтавская область – 32 506 случаев;

Ровенская область – 38 920 случаев;

Сумская область – 38 321 случай;

Тернопольская область – 32 579 случаев;

Харьковская область – 65 652 случая;

Херсонская область – 15 973 случая;

Хмельницкая область – 36 840 случаев;

Черкасская область – 35 413 случаев;

Черновицкая область – 38 555 случаев;

Черниговская область – 27 358 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных террторий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.