На Донетчине умерли еще 9 больных COVID-19, – Кириленко (Карта)

В Донецкой области умерли еще 9 больных COVID-19. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

В течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь забрала жизни еще 9 человек в Донецкой области:

4 – в Славянской ОТГ;

по 1 – в Краматорской, Покровской, Дружковской, Ольгинской и Великоновоселковской ОТГ.

За понедельник, 21 декабря, лаборатории сообщили о еще 247 больных, среди которых 8 детей:

147 – в Мариупольской ОТГ;

48 – в Волновахский ОТГ;

11 – в Константиновской ОТГ;

8 – в Краматорской ОТГ;

6 – в Мангушской ОТГ;

4 – в Селидовской ОТГ;

по 3 – в Бахмутской, Мирноградской и Покровской ОТГ;

по 2 – в Северской, Часовоярской, Дружковской и Новогродовской ОТГ;

по 1 – в Никольской, Угледарской, Гродовской, Добропольской, Кураховской и Лиманской ОТГ.

Таким образом, – в регионе с начала пандемии зарегистрировано 32 759 случаев заражения COVID-19, из них: