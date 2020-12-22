На Донетчине умерли еще 9 больных COVID-19, – Кириленко (Карта)

В Донецкой области умерли еще 9 больных COVID-19. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
В течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь забрала жизни еще 9 человек в Донецкой области:
- 4 – в Славянской ОТГ;
- по 1 – в Краматорской, Покровской, Дружковской, Ольгинской и Великоновоселковской ОТГ.
За понедельник, 21 декабря, лаборатории сообщили о еще 247 больных, среди которых 8 детей:
- 147 – в Мариупольской ОТГ;
- 48 – в Волновахский ОТГ;
- 11 – в Константиновской ОТГ;
- 8 – в Краматорской ОТГ;
- 6 – в Мангушской ОТГ;
- 4 – в Селидовской ОТГ;
- по 3 – в Бахмутской, Мирноградской и Покровской ОТГ;
- по 2 – в Северской, Часовоярской, Дружковской и Новогродовской ОТГ;
- по 1 – в Никольской, Угледарской, Гродовской, Добропольской, Кураховской и Лиманской ОТГ.
Таким образом, – в регионе с начала пандемии зарегистрировано 32 759 случаев заражения COVID-19, из них:
- выздоровел – 22 151 человек (68,1% от всех заболевших);
- на лечении – 9 943 пациента (29,9%);
- летальных случаев – 665 (2%).