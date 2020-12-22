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На Донетчине умерли еще 9 больных COVID-19, – Кириленко (Карта)

22.12.20 09:06
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области умерли еще 9 больных COVID-19. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

В течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь забрала жизни еще 9 человек в Донецкой области:

  • 4 – в Славянской ОТГ;
  • по 1 – в Краматорской, Покровской, Дружковской, Ольгинской и Великоновоселковской ОТГ.

За понедельник, 21 декабря, лаборатории сообщили о еще 247 больных, среди которых 8 детей:

  • 147 – в Мариупольской ОТГ;
  • 48 – в Волновахский ОТГ;
  • 11 – в Константиновской ОТГ;
  • 8 – в Краматорской ОТГ;
  • 6 – в Мангушской ОТГ;
  • 4 – в Селидовской ОТГ;
  • по 3 – в Бахмутской, Мирноградской и Покровской ОТГ;
  • по 2 – в Северской, Часовоярской, Дружковской и Новогродовской ОТГ;
  • по 1 – в Никольской, Угледарской, Гродовской, Добропольской, Кураховской и Лиманской ОТГ.

Таким образом, – в регионе с начала пандемии зарегистрировано 32 759 случаев заражения COVID-19, из них:

  • выздоровел – 22 151 человек (68,1% от всех заболевших);
  • на лечении – 9 943 пациента (29,9%);
  • летальных случаев – 665 (2%).

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