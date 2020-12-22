Закрытая травма и сотрясение мозга: На Донетчине пьяный отец ударил 10-месячного малыша

В Волновахском районе Донецкой области 20-летний пьяный отец ударил своего 10-месячного ребенка. Малыша госпитализировали с травмой головы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что 19 декабря 2020 года, около 17:00, 20-летний житель с. Старогнатовка, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры со своей женой нанес один удар рукой по голове маленькому сыну, который находился на руках у матери», – говорится в сообщении.

С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга мальчика доставили в больницу.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нанесения отцом телесных повреждений своему 10-месячному ребенку (ч. 1 ст. 125 УК Украины). В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Досудебное расследование продолжается.