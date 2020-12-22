Несмотря на мрачную погоду, пусть у всех будет все хорошо: В Донецке показали парк Щербакова (Фото)

Неподконтрольный украинским властям Донецк замер в ожидании снега. Фотографиями из популярного места отдыха – парка им. Щербакова – делятся местные жители в Facebook.

Дончанин Николай Горин показал парк Щербакова, замерший в ожидании зимы. Фото от 19 декабря:





Уже 20 декабря парк немного припорошило. Фотографиями поделился дончанин Вадим Журавлев. Второй городской пруд замерз не полностью, у моста плавают утки. Небо затянуто тучами.

«Несмотря на мрачную погоду, пусть у всех будет все хорошо!», – подписал Вадим опубликованные кадры.