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Несмотря на мрачную погоду, пусть у всех будет все хорошо: В Донецке показали парк Щербакова (Фото)

22.12.20 09:46
Донецк
Донецк / Фото: facebook.com

Неподконтрольный украинским властям Донецк замер в ожидании снега. Фотографиями из популярного места отдыха – парка им. Щербакова – делятся местные жители в Facebook.

Дончанин Николай Горин показал парк Щербакова, замерший в ожидании зимы. Фото от 19 декабря:


Уже 20 декабря парк немного припорошило. Фотографиями поделился дончанин Вадим Журавлев. Второй городской пруд замерз не полностью, у моста плавают утки. Небо затянуто тучами.

«Несмотря на мрачную погоду, пусть у всех будет все хорошо!», – подписал Вадим опубликованные кадры.

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